Janusz Szmidt był na mistrzostwach świata Ironman w triathlonie ZDJĘCIA Katowiczanin spełnił swoje marzenie

Ironman jest tylko dla twardzieli. Aby dotrzeć do mety trzeba przepłynąć w otwartym akwenie 3,86 km, następnie przejechać na rowerze 180,2 km, a na koniec przebiec maraton (42,195 km)!

Do Utah zamiast na Hawaje

- Zawody zostały ocenione przez wielu bardziej doświadczonych zawodników jako najtrudniejsze w ich karierze. Wiele osób nie ukończyło wyścigu. Mnie oraz całej ekipie Trinergy udało metę osiągnąć z dość przeciętnym czasem 11 godzin 55 minut. Zważywszy jednak na warunki (ponad 30 st. C) i ciężką trasę kolarską oraz biegową nie ma co płakać. Ale nie samym sportem człowiek żyje, Utah to przepiękne parki narodowe. Nie mogłem tego przepuścić. Jest tez blisko Las Vegas.... - napisał na Facebooku Janusz Szmidt, prezentując zdjęcia z pobytu za oceanem. Katowiczanin zajął 67. miejsce w kategorii wiekowej 50-54 lata.