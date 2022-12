Jarmark bożonarodzeniowy i otwarcie biura św. Mikołaja w Mikołowie. Zobaczcie program

Jarmark bożonarodzeniowy w Mikołowie. Dzień pierwszy

W programie pierwszego dnia (2 grudnia) w godz. 8-14 odbędzie się akcja krwiodawstwa , w godz. 10-14 w MDK trwać będzie nagrywanie kolędy mikołowskiej . W godz. 14-16 będzie można zwiedzać przestrzeń społeczną i biznesową w wyremontowanej kamienicy przy Rynku 2. O godz. 17 w MDK rozpoczną się warsztaty dla dorosłych pt. „Świąteczna makrama”. Do tego koncerty różnych zespołów o godz. 15.30, 16.30 i 17.30.

Jarmark bożonarodzeniowy w Mikołowie. Dzień drugi

Na sobotę, 3 grudnia, zaplanowano przede wszystkim otwarcie biura św. Mikołaja przy Rynku 2, gdzie do 17 grudnia będzie można składać słodycze, żywność, chemię gospodarczą i wszystko, co może się przydać ludziom w codziennym życiu. Dary te 17 grudnia otrzymają podopieczni Stowarzyszenia „Uśmiech” (a jest ich ok. 400).