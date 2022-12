Jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie od lat przyciąga turystów. W tym roku jest kilka nowości. A jakie są ceny? Aleksandra Szatan

Jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie potrwa do 1 stycznia 2023 roku.

Jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie od lat znajduje się na w czołówce miejsc, które chętnie odwiedzane są przez turystów, także spoza Polski. Tegoroczna edycja tej kulturalno-handlowej imprezy rozpoczęła się 25 listopada i potrwa do 1 stycznia 2023 roku. Organizatorzy wprowadzili nowości. Co kupimy i w jakich cenach? Zerknijcie do galerii zdjęć.