Jarmark bożonarodzeniowy w Rybniku zaskakuje świątecznymi iluminacjami. Ulice i skwery spięknie ozdobione

Tegoroczna rynkowa choinka – ustrojona została w kolorach niebiesko-srebrnych. To jodła kalifornijska, o wysokości ok. 10 m. Do Śródmieścia przyjechała z dzielnicy Gotartowice, z ul. Jutrzenki.

Pracownicy rybnickiego Zarządu Zieleni Miejskiej rozwiesili nan jarmarku bozonarodzeniowym i w całym mieście świąteczne dekoracje. A było co wieszać, bo w tym roku ustawionych i przyozdobionych jest około 40 choinek, na których zawieszono ok. 2000 szt. bombek i 1700 szt. innych elementów dekoracyjnych.