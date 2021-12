Jarmark bożonarodzeniowy w Zabrzu. Oficjalne otwarcie już 6 grudnia

Świąteczne koncerty, warsztaty artystyczne, konkursy i animacje dla dzieci - to tylko część atrakcji, jakie czekają na mieszkańców Zabrza i wszystkich gości, którzy odwiedzą miasto w trakcie jarmarku bożonarodzeniowego. Jego inauguracja rozpocznie się w poniedziałek, 6 grudnia. Będzie można go odwiedzić do 23 grudnia.