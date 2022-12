Jarmark świąteczny w Gliwicach wystartował. Na mieszkańców czeka karuzela wiedeńska, koło młyńskie i liczne atrakcje

Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku w Gliwicach

Jak co roku, gliwicki jarmark bożonarodzeniowy odbywa się na Rynku. Wydarzenie rozpoczęło się 3 grudnia i będzie trwać do 23 grudnia. Zgodnie z zapowiedzią Centrum Kultury Victoria, organizatora imprezy, stoiska wypełniły się smakołykami i pomysłami na prezenty.

Wśród atrakcji, które pojawiły się na Rynku w Gliwicach, warto wymienić karuzelę wiedeńską, ogromne koło młyńskie i liczne stoiska świąteczne. Można na nich znaleźć wyroby rękodzielnicze i świąteczne ozdoby, a także wyroby spożywcze lokalnych producentów, te do zabrania do domu, jak miody i te do zjedzenia na miejscu, jak pachnące cukrem i przyprawami kurtosze oraz smakowite langosze i wędliny.