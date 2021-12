Jarmark świąteczny w Raciborzu zachwyca. Program atrakcji jest bogaty. Na rynku czuć atmosferę nadchodzącego Bożego Narodzenia

Jarmark świąteczny w Raciborzu

Jest strefa gastronomiczna, wyroby lokalnych twórców - biżuteria, ceramika, ręcznie robione zabawki i ozdoby świąteczne, szkatułki, rzeźbione aniołki oraz smakowite wyroby regionalne – ciasteczka, pierniki, pączki, miody i oscypki. To wszystko już od czwartku (2 grudnia) znajdziemy na raciborskim jarmarku świątecznym.

Ponad 50 stoisk czynnych będzie od 2 do 5 grudnia w godzinach od 11 do 19. - Część z nich, czyli między innymi ciepłe pączki, grzane wino i inne pyszności będą do końca grudnia a może i dłużej - zaznaczają w magistracie.

W tych samych dniach, czyli od czwartku do niedzieli na mieszkańców Raciborza czekać będzie nie lada atrakcja, czyli karuzela dla najmłodszych. Kręcić się ona będzie także od godziny 11 do 19.