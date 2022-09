Jarmark Urodzinowy w Katowicach! Przysmaki z całego świata, rękodzieło i biżuteria. Moc atrakcji. Jakie są ceny produktów? ZDJĘCIA

Jarmark Urodzinowy Katowic otwarty jest od poniedziałku do piątku między godziną 10.00 a 19.00, a w soboty i niedziele od godziny 10.00 do 22.00. Stoiska wystawców przyciągają kolorami i zapachami. Z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie.

W kilku budkach można znaleźć biżuterię i różnego typu ozdoby. Ceny są różne, np. srebrny pierścionek to wydatek między 60 a 90 złotych, a duże naszyjniki kosztują ponad 100 złotych. Za bursztynowe rękodzieło prosto z pomorskich Kartuz trzeba zapłacić od 12 do 75 złotych. Są to m.in. biżuteria, figurki, kolczyki z niezapominajką i bursztynem oraz ręcznie malowane obrazy na płótnie i na desce. Na miejscu można oglądać, jak powstają sprzedawane przez wystawców ozdoby.