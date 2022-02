Jarosław W. Lasecki, były senator, sfinansował zakup broni swoim pracownikom ukraińskim wracającym na Ukrainę

Mężczyźni pracują na zamku w Mirowie przy rekonstrukcji średniowiecznej warowni

- Zawszę będą mieli u nas pracę, jeżeli ta tragedia na Ukrainie się skończy. Mogą przyjeżdżać, kiedy zechcą. Także ich bliskim pomożemy, gdyby musieli uciekać ze swoich domów. Pomagali nam przy rekonstrukcji królewskiego Zamku Mirów – my teraz chcieliśmy pomóc im w potrzebie. Sfinansowanie broni to mały gest, ale lepiej działać skromnie, a namacalnie, niż deklarować wiele i nic z tego nie zrealizować. Patriotyzm to nie tylko flaga na portalu FB. To małe, przede wszystkim małe, ale namacalne rzeczy. Gdyby nasza ojczyzna znalazła się w takiej sytuacji, także wiedziałbym co zrobić! - powiedział nam Jarosław W. Lasecki.