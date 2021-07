Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna czeka na kolejnych inwestorów

- Cieszymy się, że w dalszym ciągu jest duże zainteresowanie naszą strefą — mówi Janusz Pierzyna wójt gminy Jasienica. Zakupiona przez firmę: My Asia A&K Beauty Krzysztof Chwesiuk - działka ma ponad pół hektara powierzchni i jest już 13 sprzedana działką w Strefie.

Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna działa od czerwca 2015 r., co ciekawe zaraz po jej otwarciu rozstrzygnięty został przetarg na jedną z działek. Firma CMB za 3,2 mln zł kupiła wówczas 2,5 hektara pod budowę hali. Na pomysł stworzenia strefy ekonomicznej Janusz Pierzyna wpadł w 2007 r. Wówczas gmina nie dysponowała nawet gruntami. Na jej terenie była odpowiednia ziemia - 71 hektarów gruntów rolnych w Międzyrzeczu Dolnym, ale należąca do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ta zaś w pierwszej kolejności przeznaczyła jako rekompensata za mienie odebrane organizacjom kościelnym. Grunty, wycenione na 1,83 zł za mkw., otrzymali ojcowie cystersi z Krakowa. - Postanowiłem ich przekonać, ze grunty te będą służyły rozwojowi lokalnej społeczności nie tylko naszej gminy, ale całego regionu. Gdy to usłyszeli, zgodzili się je odsprzedać nam po cenie wyceny, tj. 1,83 zł za mkw. - wspomina wójt Pierzyna. Projekt przedstawił ówczesnej Radzie Gminy, która zgodziła się na zakup. W ten sposób za 1,3 mln z-t gmina Jasienica stała się właścicielem całego terenu.