Jasna Góra. Rozpoczęła się , 30. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Ojciec Rydzyk apeluje o ofiary w małych kopertach

Rozstawiono już cztery telebimy i kamery, które będą relacjonować pielgrzymkę na żywo w telewizji TRWAM. Są już przygotowane stoiska, na których można dobrowolnie składać datki przeznaczone na działalność Radia Maryja, o które apelował przed pielgrzymką ojciec Tadeusz Rydzyk.

- Bądźmy po Spowiedzi św., zabierzmy ze sobą uprzejmość i radość. Jeśli zażywamy leki, zabierzmy ich odpowiednią porcję. Weźmy parasol, krzesełko, butelkę wody do picia. Pomyślmy w duchu ewangelizowania wszystkich o kupieniu na Jasnej Górze dobrej ewangelizacyjnej książki, miesięcznika „W naszej rodzinie” dla siebie, swojej rodziny czy kogoś z sąsiedztwa. Będzie to możliwe w namiotach Fundacji „Nasza Przyszłość”. Prosimy także o pomoc – o ofiarę na Radio Maryja i Telewizję Trwam. Niech to będzie symboliczna róża dla dzieł Matki Najświętszej, dla jej Radia. Prosimy składać ofiary w małych namiotach, które będą znajdować się między namiotami Fundacji „Nasza Przyszłość”. Ofiary te, symboliczne róże, składamy w małych kopertach z wypisanymi nazwiskami i adresami ofiarodawcy, aby móc podziękować i potwierdzić otrzymanie daru - zwracał się przed pielgrzymką do pątników ojciec Tadeusz Rydzyk.