Jastrzębianin brązowym medalistą Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej. Bartosz Łosiak wywalczył krążek z sosnowiczaninem, Piotrem Kantorem

Jastrzębianin wraz z pochodzącym z Sosnowca Kantorem pojechali na ME zrehabilitować się po nieudanym występie olimpijskim w Tokio, gdzie pożegnali się z Japonią po przegranym meczu barażowym o 1/8 finału.

Międzynarodowy sukces jastrzębianina. Pochodzący z Jastrzębia Bartosz Łosiak wspólnie z Piotrem Kantorem sięgnęli po brązowy medal rozgrywanych we Wiedniu Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej.

Z reprezentantami Holandii, Łosiak i Kantor spotkali się także w małym finale. W starciu którego stawką był brązowy medal ME rywalami Polaków byli Alexander Brouwer i Robert Meeuwsen. Pomimo nienajlepszego początku obu partii - Polacy byli zmuszeni odrabiać kilkupunktowe straty - ostatecznie to oni po dwóch setach byli górą i to na ich szyjach zawisły brązowe medale.