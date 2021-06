Jastrzębie Zdrój. 49-latek zgotował żonie piekło. Psychicznie i fizycznie znęcał się nad kobietą - miał ją bić, wyzywać i kontrolować

49-latek zgotował żonie piekło. Przez kilka miesięcy psychicznie i fizycznie znęcał się nad kobietą. Miał ją bić, wyzywać i kontrolować

Policyjny dozór i nakaz opuszczenia mieszkania. To konsekwencje, jakie spotkały 49-latka z Jastrzębia-Zdroju, który zmienił życie swojej żony w istne piekło.

W piątek, 11 czerwca, około godziny 18:25 jastrzębscy policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań. Miała toczyć się w nim awantura, ale ze zgłoszenia wynikało również, że do takiej sytuacji dochodzi tam nie po raz pierwszy. Dyżurny policji w słuchawce usłyszał, że do aktów przemocy dochodzi w tym mieszkaniu regularnie.