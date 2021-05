Jastrzębie Zdrój. Wielokrotny złodziej zatrzymany. Wpadł na próbie kolejnej kradzieży. Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Wielokrotny złodziej z Jastrzębia-Zdroju zatrzymany. W policyjne ręce wpadł na próbie kolejnej kradzieży

W ręce jastrzębskich policjantów wpadł 30-letni mężczyzna podejrzewany przez funkcjonariuszy o kradzież rozbójniczą. Mężczyzna miał ukraść ze sklepu kapsułki do prania i sterroryzować przy tym pracownice. Wpadł na gorącym uczynku, podczas próby kolejnej kradzieży. Kradł też w przeszłości.

- Do kradzieży doszło 2 marca 2021 roku w jednym ze sklepów w centrum miasta. Mężczyzna skradł dwie paczki kapsułek do prania o wartości około 90 złotych. Kiedy z towarem zamiast do kas, skierował się do wyjścia, dwie pracownice sklepu postanowiły go powstrzymać. Wtedy 30-latek zaatakował pracownice, odpychając je, szarpiąc i grożąc pobiciem - mówi asp. Halina Semik, rzecznik prasowy policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczyli odciski palców złodzieja, co pozwoliło im poznać tożsamość mężczyzny.