Jastrzębie-Zdrój. 25-latek pod wpływem narkotyków spowodował kolizje skradzionym autem. Wszystko rozegrało się na oczach policjanta

To wręcz nieprawdopodobna historia. W piątek, 25 czerwca około godziny 5:40 na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Północnej w Jastrzębiu-Zdroju doszło do pozornie niegroźnej kolizji. Toyota uderzyła w latarnię. Zdarzenie zauważył mający dzień wolny policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Był to jednak dopiero pierwszy z kłopotów 25-latka. Okazało się, że auto, którym rozbił się kierowca kilka godzin wcześniej zostało skradzione. Początkowo nie było jasne, czy to jastrzębianin stoi za kradzieżą, jednak wiadomo już, że to on ukradł toyotę spod bloku.