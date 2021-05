Jastrzębie-Zdrój. 39-latek zaatakował sąsiada. Przyłożył mu broń do głowy. Groził, że go zabije. Powodem był konflikt sprzed lat

39-latek zaatakował sąsiada. Przyłożył mu broń do głowy. Groził, że go zabije. Poszło o konflikt sprzed lat

Bandycki atak w Jastrzębiu! 39-latek przyłożył sąsiadowi pistolet do głowy! Powodem miał być konflikt sprzed lat, a skonfliktowanymi miał być poszkodowany i matka agresora. Napastnik, Józef G. został już zatrzymany.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 15 maja około godziny 21:00 w Jastrzębiu-Górnym w okolicy miejsca zamieszkania obu mężczyzn. Będący pod wpływem alkoholu G. zaatakował 58-letniego sąsiada.

Był wobec niego bardzo agresywny. Kilkakrotnie wymierzył mu ciosy otwartą dłonią w szyję i głowę. Następnie sięgnął po broń! 39-latek przyłożył pistolet, łudząco podobny do prawdziwej broni do głowy 58-letniego mężczyzny i groził mu śmiercią! Spłoszył go dopiero telefon na policję poszkodowanego.