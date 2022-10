Jastrzębie-Zdrój: CBŚP zatrzymało kolejnych członków gangu powiązanych z pseudokibicami GKS Jastrzębie

Kolejne zatrzymania

Policjanci z CBŚP zatrzymali trzech kolejnych podejrzanych o udział w gangu, którego członkowie wywodzą się ze środowiska pseudokibiców GKS Jastrzębie. Łącznie w śledztwie występuje już 19 podejrzanych. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zorganizowana grupa przestępcza podzieliła miasto na strefy wpływów, w których poszczególni członkowie gangu wprowadzali do obrotu narkotyki oraz nowe substancje psychoaktywne.

Postawione zarzuty

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych, uczynienia sobie z tego stałego źródła dochodu, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zmuszania groźbą innych osób do sprzedaży nielegalnych substancji.