Jastrzębie-Zdrój i Karwina ze wspólną linią autobusową. Będzie kilka kursów każdego dnia. Połączenie miało działać już pół roku temu

Jastrzębie i Karwina ze wspólną linią autobusową. Będzie kursować po kilka razy każdego dnia. Połączenie miało działać już pół roku temu

Niby międzymiastowa, a jednak międzynarodowa, linia autobusowa zagości za niedługo w Jastrzębiu-Zdroju. W mieście pojawi się połączenie autobusowe z miastem partnerskim w Czechach - Karwiną. Za jego uruchomieniem stoją władze czeskiego miasta.

Linia miała zacząć funkcjonować już jakiś czas temu. Na przeszkodzie stanęła jednak sytuacja związana z pandemią COVID-19, która opóźniła jej start o co najmniej kilka miesięcy.

- Ze względu na koronawirusa i inne drobne problemy jej start został przesunięty na marzec. Pierwsze autobusy z Karwiny do Jastrzębia-Zdroju odjadą 6 marca 2022 roku - tłumaczy Lukáš Hudeček, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Karwinie.

Koronawirus przyniósł też jednak pewne korzyści, jeśli chodzi o linię autobusową. Pandemia przyczyniła się bowiem do tego, że zrezygnowano z okresu próbnego. Pierwotnie miała ona bowiem działać w takim trybie. Teraz będzie działać już na stałe. Jak wynika z rozkładu jazdy, co najmniej przez ponad cztery lata, do grudnia 2026 roku.