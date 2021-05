Jastrzębie-Zdrój. Nie miał prawa jazdy, więc policjantom pokazał znalezione na ulicy.

- Wczoraj drogówka zatrzymała do kontroli drogowej charakterystyczny, czarny samochód. Kilka dni wcześniej zostali poinformowani, że tym samochodem porusza się mężczyzna, który nie stosuje się do sądowego zakazu - informuje asp. Halina Semik, rzecznik prasowy jastrzębskiej policji.

Policjantów nie przekonały nawet zapewnienia pasażerki pojazdu, która utrzymywała, że prawo jazdy należy do 37-letniego mężczyzny. - Stróże prawa pouczyli mężczyznę, że za wprowadzenie w błąd policjanta, co do swojej tożsamości, popełnia wykroczenie - tłumaczy asp. Semik.

37-latek wkrótce usłyszy zarzuty. Co mu grozi? Nawet do 3 lat więzienia za kierowanie wbrew sądowemu zakazowi oraz wprowadzenie w błąd policjantów co do swojej tożsamości.