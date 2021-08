Jastrzębie-Zdrój. Nie ubrał maseczki i został zatrzymany. 41-latek był poszukiwany przez prokuraturę. Zatrzymano go w galerii handlowej

Nie ubrał maseczki i został zatrzymany. 41-latek był poszukiwany przez prokuraturę. Zatrzymano go w galerii handlowej

Brak założonej maseczki w miejscach, gdzie jest ona konieczna, może ciągnąć za sobą poważne konsekwencje. Przekonał się o tym 41-latek z Jastrzębia-Zdroju, który właśnie z tego powodu został zatrzymany przez policję.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 25 sierpnia, około godziny 20:30 w galerii handlowej na ulicy 1 Maja w Jastrzębiu. Mundurowi oddziału prewencji jastrzębskiej komendy sprawdzali wewnątrz centrum handlowego, czy zakupowicze stosują się do zaleceń sanitarnych.