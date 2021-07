Jastrzębie-Zdrój. Nowe życie pokopalnianej łaźni. Będzie tu Instytut Dziedzictwa i Dialogu Piotr Chrobok

Jak zagospodarować pokopalniane tereny, by dać im nowe życie? Wskazówek udziela Jastrzębie. W pokopalnianej Łaźni Moszczenica, miasto planuje stworzyć instytucję kultury. Instytut Dziedzictwa i Dialogu ma się wprowadzić do budynku dawnej KWK Moszczenica za niecały rok. - To symbol przemiany Jastrzębia-Zdroju - tłumaczy Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.