Jastrzębie-Zdrój: potrącenie rowerzystki na Alei Piłsudskiego. Kobieta trafiła do szpitala

9 osób zginęło. Czy droga krajowa nr 88 jest przeklęta?

To jeden z największych dramatów na polskich drogach od lat. W wypadku busa i autobusu na drodze krajowej nr 88 w Kleszczowie niedaleko Gliwic zginęło 9 osób, a 7 kolejnych trafiło do szpitala. Tragedia miała miejsce w sobotę, 22 sierpnia, późnym wieczorem. Do dziś analizowane są...