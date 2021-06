Jastrzębie-Zdrój. Przy Witczaka wkrótce wyrośnie kolejny blok. Na razie zakończył się pierwszy etap prac

- Obecnie wykonywane jest zbrojenie ścian, a już niedługo na placu budowy pojawi się żuraw wieżowy. Do końca czerwca zakończone zostanie zbrojenie ław i stup fundamentowych, zostaną wykonane również ściany żelbetowe garażu - mówi Izabela Grela, naczelnik wydziału Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej UM w Jastrzębiu-Zdroju.

Przy jastrzębskiej ulicy Witczaka nie marnują ani chwili. Trwa budowa kolejnego, nowego bloku w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu. Pierwszy etap robót, obejmujący prace ziemne już się zakończył. Co teraz będzie się działo przy Witczaka?

Pięciopiętrowy blok mieszkalny z 33 mieszkaniami ma być gotowy w maju przyszłego roku. To wynik umowy, jaką miasto podpisało z wykonawcą. W marcu obecnego roku władze Jastrzębia porozumiały się z konsorcjum firm Częstobud i Budopol, że budowa bloku ma zostać ukończona w ciągu 14 miesięcy.

A co będzie się działo później? Zgodnie z planami wykonawcy, kolejnym etapem będzie izolowanie ścian zewnętrznych garażu i piwnic oraz wykonanie zasypek zewnętrznych i podbudowy posadzki garażu.

W nowym bloku - zgodnie z wnioskami osób zainteresowanych najmem - znajdą się dwu-, trzy- i czteropokojowe mieszkania. Ich powierzchnia będzie się wahać od 51 do 77 metrów kwadratowych. Wszystkie nowe mieszkania będą wykończone w wysokim standardzie.

Koszt całej inwestycji to 9 milionów 470 tysięcy złotych. W 44% będzie ona finansowana ze środków pochodzących z preferencyjnego kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. Pozostałe 56% to środki własne spółki.

Budują kolejny blok przy Witczaka. Pierwszy powstał w 2019 roku

Powstający obecnie blok jest drugim, który Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Daszek stawia przy Witczaka. Wcześniej, w 2019 roku do użytku oddano pierwszy z bloków. Wówczas mieszkańcy wprowadzili się do nowych 27 mieszkań o powierzchni od 50 do 80 metrów.

Były to pierwsze mieszkania oddane w Jastrzębiu od ponad dziesięciu lat. Już podczas wręczania kluczy nowym mieszkańcom, prezydent Anna Hetman deklarowała chęć budowy kolejnych bloków. - Chcemy rozpocząć budowę kolejnego bloku - przyznała wtedy Anna Hetman, prezydent Jastrzębia.

Pierwszy z bloków został wybudowany nieco szybciej niż nowo powstający. Udało się go wybudować w ciągu trzynastu miesięcy. Jego budowa pochłonęła prawie 10 mln złotych.