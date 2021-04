Jastrzębie-Zdrój. Radca prawna zatrzymana przez policję. Ma na koncie oszustwa podatkowe. Grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności

Radca prawna Maria P. zatrzymana przez jastrzębską policję. Ma na koncie oszustwa podatkowe

Funkcjonariusze Wydziału Przestępstw Gospodarczych Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju w środę, 21 kwietnia, na polecenie prokuratora zatrzymali i doprowadzili do jastrzębskiej prokuratury Marię P. (45 lat) radcę prawną z renomowanej kancelarii we Wrocławiu, która usłyszała zarzuty posłużenia się fałszywymi fakturami i oszustwa podatkowego.

- Za te przestępstwa grozi podejrzanej kara do 8 lat pozbawienia wolności, a także wysokie grzywny. Ponadto będzie musiała zapłacić uszczuplone podatki w kwocie około 300 tysięcy złotych – wyjaśniają śledczy z Jastrzębia.

- Maria P. prowadząca renomowaną kancelarię prawną we Wrocławiu na przestrzeni kilku lat posługiwała fałszywymi fakturami do zaniżania podatków w ramach swojej działalności. W toku czynności jastrzębscy policjanci zabezpieczyli u podejrzanej ponad 100 fikcyjnych faktur o wartości przekraczającej 800 tysięcy złotych. Z ustaleń śledztwa wynika, że użyte one zostały do zaniżenia podatku VAT i podatku dochodowego w wysokości około 300 tysięcy złotych – wyjaśnia prowadzący śledztwo prokurator Arkadiusz Kwapiński, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju.