Jastrzębie-Zdrój. Rutynowa kontrola zgubiła 32-latka. Miał cofnięte uprawnienia. Na drogę nie mogło wyjeżdżać też jego auto

Rutynowa kontrola zgubiła 32-latka. Miał cofnięte uprawnienia. Na drogę nie mogło wyjeżdżać też jego auto

Sporymi kłopotami zakończyła się dla 32-letniego jastrzębianina nocna podróż ulicami miasta. Środowej nocy, 14 lipca, około godziny 2:00 na ulicy Podhalańskiej jastrzębscy policjanci zatrzymali do rutynowej kontroli osobowego forda.

Ta zanim jeszcze na dobre się rozpoczęła już ujawniła pierwsze nieprawidłowości. Okazało się, że mężczyzna w ogóle nie powinien był wsiadać za kierownicę jakiegokolwiek samochodu.

- 32-letni mężczyzna posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do września 2023 roku - wyjaśnia asp. Halina Semik, rzecznik prasowy policji w Jastrzębiu-Zdroju.

A to nie wszystko, co odkryli mundurowi. Po tym, jak na jaw wyszło, że 32-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, policjanci postanowili skontrolować samochód, którym w miasto wyjechał mężczyzna. I on podobnie jak 32-latek nie powinien poruszać się po drogach.