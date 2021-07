Jastrzębie-Zdrój. Ścianę bloku przy Krakowskiej przyozdobi eko-mural. Wybiorą go mieszkańcy. Trwa głosowanie

To już pewne. Ścianę zwykłego dotychczas, szarego, pospolitego bloku przyozdobi zjawiskowe malowidło. Wiadomo, że nie do poznania zmieni się jeden z bloków przy ulicy Krakowskiej. Bez odpowiedzi wciąż pozostaje jednak pytanie, jak będzie wyglądało jego nowe oblicze.

W miejskim konkursie na projekt eko-muralu zdecydowało się wziąć udział ponad sto osób. Władze Jastrzębia chciały, by malowidło swoim charakterem i tematyką w kreatywny i nieszablonowy sposób poruszało zagadnienia z zakresu ekologii oraz skłaniało do dyskusji na tematy związane z walką z zanieczyszczeniami środowiska wywoływanymi działalnością człowieka. Do Urzędu Miasta spłynęły prace z całego kraju.

- Choć wśród nich przeważają jastrzębianie, znaleźli się także uczestnicy z Katowic, Poznania czy Warszawy - tłumaczą członkowie komisji konkursowej, która stanęła przed niełatwym zdaniem wyłonienia trzech najlepszych propozycji.