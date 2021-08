Jastrzębie-Zdrój. Straż pożarna wezwana na plac zabaw. Noga trzylatka utknęła między szczebelkami. Strażacy pomagali też ojcu chłopca

Straż pożarna wezwana na plac zabaw. Noga trzylatka utknęła między szczebelkami. Strażacy pomagali też ojcu chłopca

To była jedna z tych interwencji, do których strażacy wzywani są bardzo rzadko. We wtorek, 3 sierpnia, około godziny 12:20 dyżurny jastrzębskiej straży pożarnej odebrał zgłoszenie z placu zabaw przy ulicy Mazurskiej!

Strażaków o konieczności pomocy zawiadomił tata 3-letniego chłopca, który wybrał się wraz z nim, by na zabawie spędzić letnie, wakacyjne popołudnie.

- Przyjedźcie szybko, noga mojego 3-letniego synka utknęła między szczebelkami na placu zabaw - usłyszał w słuchawce strażak.