Jastrzębie-Zdrój. Wnętrza Łaźni Moszczenica wypełniły dźwięki jazzu. Pokopalniany obiekt został bohaterem teledysku Piotr Chrobok

Pokopalniana łaźnia po nieczynnej od początku XXI wieku jastrzębskiej kopalni stała się idealnym miejscem do nagrania teledysku do jazzowego utworu. Klip do utworu "Brak" zrealizowali w niej Przemysław Strączek i Tajka, Chiao-Hua Chang. - To miejsce niezwykle interesujące - podkreśla Strączek, który pochodzi z Jastrzębia.