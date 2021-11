Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 ZDJĘCIA KIBICÓW Jurajska Armia zdobyła Jastrzębie

Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3. Jurajska Armia górą w Jastrzębiu

Wszystkiego, co siatkarsko najlepsze spodziewali się po starciu czołowych ekip obecnego sezonu PlusLigi - Jastrzębskiego Węgla i Aluronu CMC Warty Zawiercie - kibice jednej i drugiej ekipy. Mecz drugiej z trzecią drużyną tabeli przyciągnął do jastrzębskiej Hali Widowiskowo-Sportowej sporą liczbę fanów.

Sympatycy jednej jak i drugiej ekipy liczyli, że to właśnie ich drużyna wyjdzie z tego starcia zwycięsko. Argumenty po swojej stronie mieli jedni i drudzy. Dodatkowym na pewno byli sami kibice, którzy głośnym dopingiem dodawali wiatru skrzydła zarówno Pomarańczowym, jak i Jurajskim Rycerzom.

Kibice z Jastrzębia w starciu z zawiercianami mieli nadzieję na przedłużenie zwycięskiej passy drużyny trenera Gardiniego przed własną publicznością. Na podtrzymanie innej - wprawdzie jeszcze raczkującej - passy mieli za to chrapkę fani z Zawiercia. To ich zespół jako ostatni znalazł do tej pory sposób na jastrzębian w ich hali.