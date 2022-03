Jastrzębski Węgiel - Cucine Lube Civitanova ZDJĘCIA KIBICÓW Święto na trybunach. Kibice fetowali awans do półfinału

Jastrzębski Węgiel - Cucine Lube Civitanova 3:2. Święto kibiców na trybunach

Meczu o taką stawkę w Jastrzębiu nie było już od dawna. Kibice Jastrzębskiego Węgla, którzy przywykli już, że siatkarze Pomarańczowych zawsze grają o najwyższe cele nie mieli zbyt wielu okazji w ostatnich latach, by wspierać swoich ulubieńców w walce o czołowe miejsca w europejskich rozgrywkach.

Wprawdzie starć z klasowymi rywalami z europejskiej półki nie brakowało, to najczęściej były to pojedynki w fazie grupowej lub na początku drabinki pucharowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Wreszcie po ponad ośmiu latach przerwy, fani Pomarańczowych mieli możliwość dopingowania ekipy trenera Andrei Gardiniego walczącej o przepustkę do najlepszej czwórki europejskich zespołów.

Taka okazja była dla sympatyków siatkówki w Jastrzębiu nie do przepuszczenia. Dość powiedzieć, że komplet biletów na rewanżowy mecz ćwierćfinałowy z Cucine Lube Civitanova wyprzedał się w ciągu zaledwie trzech godzin.