Jastrzębski Węgiel - Hebar Pazardżik 3:0 ZDJĘCIA RELACJA Jubileuszowa edycja jastrzębian rozpoczęta od wygranej

Po rocznej przerwie i kompletnie nieudanej poprzedniej edycji siatkarskiej Ligi Mistrzów - w której z powodu koronawirusa nie dane było im nawet wystąpić - wrócili do europejskiej elity zawodnicy Jastrzębskiego Węgla. Jastrzębianie do nowych rozgrywek przystępowali z ogromnymi nadziejami.

Ambitnych planów nie ukrywał ani prezes Pomarańczowych, Adam Gorol, który zaznaczył, że jego ekipę stać przynajmniej na dotarcie do strefy medalowej, final four, ani sami zawodnicy. Kapitan mistrzów Polski, Benjamin Toniutti wprost przyznał, że to właśnie on i jego koledzy są faworytami grupy, w której się znaleźli, ale drużyna Andrei Gardiniego nie zamierza nikogo dyskredytować.

- Nie będziemy ukrywać: to my jesteśmy faworytem tej grupy. Może zespoły te (z którymi będą rywalizować Pomarańczowi - przyp. red) nie prezentują tak fizycznej siatkówki, jak w Polsce, ale często nadrabiają swoje braki sprytem. Dlatego trzeba uważać na każdego rywala - mówił jeszcze przed pierwszym występem w CEV Champions League rozgrywający jastrzębian.