Jastrzębski Węgiel ma nowego atakującego. Wcześniej występował w ZAKSIE

Jastrzębski Węgiel ma nowego atakującego. Wcześniej grał w ZAKSIE

Zaangażowanie przez jastrzębian 30-letniego Węgra ma ścisły związek z kontuzją Stephena Boyera. Przypomnijmy, że pod koniec listopada Francuz doznał złamania kości śródręcza. Na początku grudnia przeszedł w Bordeaux operację zespolenia złamanej kości i po powrocie do Polski rozpoczął rekonwalescencję. Jego przerwa w grze może potrwa kilka miesięcy. Arpad Baroti ma stanowić na pozycji atakującego alternatywę dla Czecha Jana Hadravy.

– Jedyne co mogę powiedzieć w tej sytuacji, to podziękować prezesowi oraz klubowi za pomoc w tym trudnym dla nas momencie. Mamy swoje kłopoty zdrowotne w zespole. Niektóre z nich są przejściowe, ale w przypadku Stephena absencja będzie dłuższa. Pozostanie z jednym atakującym przez kilka miesięcy byłoby dla nas bardzo kłopotliwe. Teraz będziemy grać praktycznie co trzy dni. Oprócz PlusLigi czekają nas jeszcze rozgrywki Ligi Mistrzów oraz Pucharu Polski – powiedział Andrea Gardini, trener Jastrzębskiego Węgla.