Jastrzębski Węgiel nie wystartuje w PlusLidze? Trwa wyścig z czasem

Problem Jastrzębskiego Węgla jest związany z zaległościami klubu wobec Salvadora Hidalgo Olivy. W 2019 zawodnik przeniósł się do Fenerbahce Stambuł, a Pomarańczowi wypowiedzieli mu kontrakt. Pochodzący z Kuby siatkarz domagał się jednak zaległych wynagrodzeń, na co klub nie chciał się zgodzić.

- Sprawa trafiła na wokandę w FIVB, czekaliśmy 3,5 roku na decyzję. Ostatecznie w maju federacja przychyliła się do strony zawodnika i zasądziła wypłatę zaległego wynagrodzenia. Termin płatności został wyznaczony na 24 czerwca. I dla nas sprawa się w tym momencie skończyła - stwierdził w rozmowie z PAP menedżer Jakub Michalak.

Klub złożył od tej decyzji odwołanie, ale nie dołączył do wniosku kaucji w wysokości spornej kwoty, co jest warunkiem rozpatrzenia sprawy. W tej sytuacji FIVB nałożyła na Jastrzębski zakaz transferowy. W efekcie JW nie będzie mógł skorzystać z pięciu zagranicznych graczy, w tym dwóch rozgrywających (w siatkówce przed każdym sezonem trzeba potwierdzić do gry każdego zawodnika, nawet jeśli ten ma ważny kontrakt z klubem - przyp. red.).