Jastrzębski Węgiel - Projekt Warszawa 1:3 ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU. Pomarańczowi wrócili po przerwie i przegrali z rewelacyjnym Projektem

Jastrzębski Węgiel - Projekt Warszawa 1:3. Najdłuższa w sezonie przerwa nie pomogła jastrzębianom

Po najdłuższej w tym sezonie, bo trwającej aż jedenaście dni - a licząc przerwę od meczów ligowych, nawet czternaście - przerwie w rozgrywkach, Jastrzębski Węgiel wrócił na siatkarski parkiet. "Przestój" miał dość nietypową przyczynę. Pomarańczowi pauzowali, ponieważ w Rzeszowie, gdzie mieli się zmierzyć z liderem PlusLigi, Asseco Resovią, odbywały się... Targi Ślubne.

Eksploatowani do granic możliwości jastrzębianie - w pewnym momencie mecze grali właściwie w systemie co trzy dni, a między niektórymi spotkaniami mieli zaledwie kilkadziesiąt godzin przerwy na odpoczynek - przyznawali, że taka przerwa w środku sezonu to coś bardzo nietypowego.