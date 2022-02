Jastrzębski Węgiel - Projekt Warszawa ZDJĘCIA, WYNIK Jastrzębianie śrubują rekord zwycięstw i są w Final Four

Pierwotnie ten mecz miał odbyć się 2 lutego. Został jednak przełożony ze względu na zakażenia koronawirusem w drużynie mistrzów Polski. Wcześniej do turnieju finałowego we Wrocławiu awansowały Trefl Gdańsk i Asseco Resovia. Zespół z Rzeszowa czekał na zwycięzcę z pary Jastrzębski Węgiel - Projekt, z którym zagra w sobotnim półfinale.

Najpierw wygrać, potem myśleć o Final Four

- Trzeba ten mecz wygrać i nie wolno myśleć o Final Four, zanim tak się nie stanie - przestrzegał środkowy jastrzębian Jurij Gladyr, a przyjmujący Tomasz Fornal dodał: - Przegrywając ten mecz odpadamy z Pucharu. Nie taki jest nasz cel. My chcemy Puchar wygrać, chcemy przywieźć go do Jastrzębia.