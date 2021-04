Jastrzębski Węgiel przedłuża wygasające umowy. Eemi Tervaportti z nowym kontraktem. Fiński rozgrywający zostaje na kolejny sezon

Z pozostania w ekipie mistrza Polski zadowolony jest również sam Tervaportti. - To zawsze miłe uczucie móc pozostać w mistrzowskiej drużynie. Wszystko w klubie działa perfekcyjnie, nie miałem więc powodów, żeby zmieniać barwy klubowe - przyznaje 31-latek, który na Śląsk sprowadził swoją rodzinę. Jak tłumaczy, w Jastrzębiu żyje jej się świetnie.

Kapitan reprezentacji Finlandii jest pierwszym siatkarzem, z którym jastrzębianie przedłużyli kontrakt po wywalczeniu tytułu mistrzowskiego. Wcześniej klub parafował jednak pod nową umową z trenerem, Andreą Gardinim.

Przedłużając umowę z Tervaporttim, Jastrzębski Węgiel odkrył pierwszą niewiadomą związaną z pozycją rozgrywającego. Do drużyny dołączy prawdopodobnie jeszcze jeden nowy zawodnik na to miejsce na boisku. Wszystko wskazuje na to, że będzie nim Francuz - Benjamin Toniutti - obecnie zawodnik Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Po kilku latach zespół opuści za to Lukas Kampa.