Jastrzębski Węgiel - Vfb Friedrichshafen 3:0 ZDJECIA KIBICÓW I MECZU Pomarańczowi drugi sezon z rzędu zagrają w półfinale Ligi Mistrzów

Jastrzębski Węgiel - Vfb Friedrichshafen 3:0. Pomarańczowi z awansem do półfinału LM

Jak burza przechodzą przez tegorocznej edycji Ligi Mistrzów siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Podopieczni trenera Marcelo Mendeza najpierw w cuglach wygrali swoją grupę, czym zapewnili sobie bezpośredni awans do 1/4 finału rozgrywek, a następnie wykonali krok w kierunku najlepszej czwórki Europy, wygrywając pierwszy mecz ćwierćfinałowy z Vfb Friedrichshafen.

Z niemiecką drużyną spotkali się już zresztą wcześniej w fazie grupowej, gdzie dwukrotnie okazywali się lepsi. To dlatego przed ćwierćfinałowym rewanżem, Pomarańczowych stawiano w roli zdecydowanego faworyta. Zwłaszcza, że po wygranej w Niemczech (3:0), jastrzębianom do awansu do półfinału potrzebne było zwycięstwo jedynie w dwóch setach.

Sami zawodnicy Jastrzębskiego Węgla do rewanżowego starcia podchodzili jednak z pokorą. Jak podkreślali, nie chcą zlekceważyć przeciwnika, który - z czym się liczyli - przyjedzie do Jastrzębia zdeterminowany, żeby odwrócić losy dwumeczu.