Jastrzębski Węgiel - VfB Friedrichshafen 3:1 ZDJĘCIA KIBICÓW i MECZU Pomarańczowi kończą fazę grupową z kompletem punktów

Jastrzębski Węgiel - VfB Friedrichshafen 3:1. Pomarańczowi z kompletem zwycięstw

Nawet największa katastrofa nie była w stanie odebrać siatkarzom Jastrzębskiego Węgla awansu do fazy pucharowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Przed ostatnim meczem fazy grupowej z VfB Friedrichshafen podopieczni trenera Andrei Gardiniego z góry spoglądali na grupowych rywali, pewni, że fotela lidera dającego przepustkę do ćwierćfinału nic i nikt ich nie zrzuci.

Nie oznaczało to jednak, że jastrzębianie w starciu z wicemistrzem Niemiec nie mieli o co grać. Pomarańczowi, jeśli chcieli być rozstawieni musieli w spotkaniu z zachodnim rywalem ugrać co najmniej jedno oczko. Mimo spekulacji, że zadanie przypadnie zawodnikom grającym zazwyczaj w Jastrzębiu drugie skrzypce, szkoleniowiec Jastrzębskiego Węgla postanowił wysłać do boju najsilniejszy skład.

I wcale nie przesadził. Bo choć przeciwnik jastrzębian grał już jedynie o pozostawienie po sobie jak najlepszego wrażenia - zespół z Badenii-Witembergii już wcześniej stracił szansę na awans - to siatkarze niemieckiej drużyny nie zamierzali tanio sprzedać skóry.