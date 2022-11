Jastrzębski Węgiel - Vojvodina Novi Sad 3:0 ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU Pomarańczowi udanie rozpoczęli zmagania w rozgrywkach Ligi Mistrzów Piotr Chrobok

Dla jastrzębian była to dziesiąta wygrana w dziesiątym meczu tego sezonu.

Od zwycięstwa rozpoczęli rywalizację w siatkarskiej Lidze Mistrzów, zawodnicy Jastrzębskiego Węgla. Na inaugurację swojego jedenastego sezonu w tych rozgrywkach, Pomarańczowi ograli serbską Vojvodinę Novi Sad 3:0. Wynik może nie do końca oddawać to, co działo się na parkiecie, bo rywale Pomarańczowych poprzeczkę zawiesili naprawdę wysoko. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Jastrzębski Węgiel - Vojvodina Novi Sad!