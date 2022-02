Jaworznianie chcą zielonego miasta, bez betonu i zakorkowanych ulic. Tak odpowiedzieli, podczas badania ich opinii na zlecenie gminy

600 osób, mieszkańców Jaworzna, wypowiedziało się w miejskiej ankiecie na temat wizji rozwoju tego miasta. Ludzie mają dość wszechobecnego betonu, wolą parki i drzewa przy ulicach. Co z tymi opiniami zrobi miasto?

- Takie badania prowadzimy cyklicznie, od 2002 roku – mówi Katarzyna Florek z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie. – W tym roku, ze względy na pandemię, odstęp wynosił trzy lata. Te badania są dla nas pewnym elementem układania planu działania. Organizujemy je po to, by wiedzieć, co się naszym mieszkańcom w mieście podoba, a co nie, co możemy poprawić lub zmienić, a w co nadal inwestować – dodaje.