Jaworznianin wzywa do bojkotu rosyjskiego dyskontu. Odpowiada mu kierowniczka sklepu Adam Tobojka

Mere jest siecią handlową debiutującą na polskim rynku latem 2020 roku. Należy ona do rosyjskiej sieci dyskontów Svetofor. Jest to sieć tak zwanego „twardego dyskontu", czyli przekładająca niskie ceny nad wystrój czy szeroki asortyment

Radny wzywa do bojkotu rosyjskiego sklepu w Jaworznie. - Nie dajmy zarabiać rosyjskiej swołoczy! Pisze po doniesieniach o inwazji Rosji na Ukrainę. Odpowiedziała mu kierowniczka jaworznickiego sklepu: - My, ludzie tu pracujący, nie jesteśmy odpowiedzialni za sytuację, do której doszło na Ukrainie. Pracujemy tu tylko.