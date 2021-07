Jaworznicki Budżet Obywatelski. Mieszkańcy Jaworzna będą mogli oddać głos aż na 42 projekty. Głosowanie rusza 26 lipca

Jaworznicki Budżet Obywatelski. Na jakie projekty możemy zagłosować?

Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom wybrać, które dodatkowe inwestycje zostaną wykonane w mieście w przyszłym roku. To mieszkańcy sami wymyślają projekty, które mają umilić im życie w swoim mieście. W tym roku zainteresowanie w Jaworznie było dość duże. Mieszkańcy złożyli aż 49 wniosków z pomysłami. Większość wniosków została przesłana do urzędu w formie papierowej. Specjalna komisja oceniła je pod względem formalnym i merytorycznym. 7 wniosków nie podejdzie pod głosowanie. Oznacza to, że jaworznianie będą mogli oddać głos na dwa z 42 projektów.

Wśród odrzuconych wniosków była np. spłata zadłużenia miasta o 200 tys. zł, zamontowanie monitoringu, powstanie lodówek społecznych czy postawienie na terenie miasta koszy do segregacji odpadów.