Jaworznicki Budżet Obywatelski zebrał wnioski. Teraz trwa ich weryfikacja. Głosowanie już w lipcu

Największą popularnością cieszyły się pomysły na tzw. zadania małe. Projekty realizowane będą w kwotach do 200 tysięcy złotych. Takich wniosków w Jaworznie było aż 34. 9 wniosków złożonych zostało na projekty duże - te wykonane będą do kwoty 1,8 miliona złotych. Natomiast w puli zadań dotyczących modernizacji, doposażenia oraz utrzymania istniejących obiektów zgłoszonych zostało tylko 6 propozycji.

W Jaworznie nastał kolejny etap nowej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Zakończył się już nabór wniosków z pomysłami od mieszkańców miasta. W przyszłym roku będzie realizowana już 9. edycja JBO. Na 2022 rok jaworznianie złożyli łącznie 49 wniosków. Co bardzo ciekawe większość z nich została zgłoszona w sposób tradycyjny - papierowy. W ten sposób swój pomysł złożyło 38 osób. Natomiast do Urzędu Miejskiego wpłynęło 11 wniosków elektronicznych.

- Przed nami etap weryfikacji. Wszystkie wnioski zostały przeliczone, opatrzone pieczęcią Urzędu Miejskiego, zaparafowane i przekazane do sprawdzenia poprawności danych - informuje Urząd Miejski w Jaworznie.

W czerwcu spotka się zespół ds. budżetu obywatelskiego, który oceni wnioski pod kątem formalnym. Następnie pozytywnie zweryfikowane zostaną przekazane do oceny merytorycznej, czyli będą sprawdzane przez wydziały urzędu i jednostki miejskie, pod kątem faktycznych możliwości ich realizacji tzn.: czy zadanie leży w kompetencjach gminy, czy jest adresowane do ogółu mieszkańców, czy wskazana lokalizacja umożliwia jego realizację, czy możliwe jest wykonanie zadania w jednym roku budżetowym, jakie są rzeczywiste szacunkowe koszty itp. Aby wniosek został poddany pod głosowanie konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno formalnej, jak i merytorycznej.

Wnioski, które pomyślnie przeszły obie weryfikacje poznamy w lipcu. Wtedy też rozpocznie się głosowanie na zwycięskie pomysły. To potrwa od 26 lipca do 16 sierpnia. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać dwa głosy, niezależnie od puli tzn. że jeśli chcemy to zagłosujemy np. na dwa duże zadania lub dwa małe zadania. Oddawanie głosów w ramach JBO nie powinno się zmienić. Będziemy mogli głosować elektronicznie oraz tradycyjnie w wyznaczonych do tego punktach. Później komisja sprawdzi wnioski do głosowania, bo często pojawiają się źle oddane i nieważne głosy. Wyniki JBO 2022 powinniśmy poznać na przełomie września i października.