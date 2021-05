Jaworzno. 17 uczniów SP 6 trafiło na kwarantannę. Zakażony uczeń czuje się dobrze

17 uczniów w Jaworznie trafiło na kwarantannę. Mogli zarazić się od kolegi

Dzieci uczące się w klasach 1-3 szkoły podstawowej powróciły do nauki stacjonarnej we wtorek, 4 maja. Nauczyciele stęsknili się za uczniami, a ci za nimi i za nauką we wspólnych murach z kolegami. W Szkole Podstawowej nr 6 im. im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie uczniowie jednej z klas nie nacieszyli się długo powrotem do szkoły.

- Potwierdzam, że zakażeniu uległ jeden z uczniów klasy drugiej. To zdarzyło się poza szkołą. Rodzice bardzo szybko zgłosili wychowawcy, że chłopiec ma pozytywny wynik testu. Wychowawca zgłosił to do mnie, a ja zgodnie z procedurą przekazałam informacje do sanepidu. Sanepid podjął decyzję o obłożeniu kwarantanną tych dzieci, które miały kontakt we wtorek i środę (4 i 5 maja) z tym uczniem - informuje Jadwiga Szwed, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaworznie.