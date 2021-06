Jaworzno: autobus na żądanie. Mieszkańcy Osiedla Sfera będą mogli podjechać za darmo na jeden z dwóch przystanków

Darmowy bus z Osiedla Sfera w Jaworznie. Wezwiemy go za pomocą aplikacji

Już od poniedziałku, 14 czerwca, mieszkańcy Jaworzna będą mogli przetestować nową usługę. Najbardziej zainteresowani nią będą mieszkańcy osiedla Sfera, bo to stąd będzie ruszał transport. Do tej pory jaworznianie musieli przejść kawałek do przystanku autobusowego. Teraz będą mogli szybko i wygodnie do niego podjechać.