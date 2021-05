Jaworzno. Firma Wood Core House wyróżniona w prestiżowym konkursie. Tworzy wielokondygnacyjne budynki w drewnianej konstrukcji szkieletowej

Ważną częścią technologii są badania, dlatego Wood Core House od samego początku współpracuje z niezależnymi podmiotami badawczymi. Wśród nich jest Politechnika Śląska. To tam pod okiem najlepszych naukowców i specjalistów rozwiązania konstrukcyjne są badane i nieustannie udoskonalane. System Wood Core House otrzymał certyfikat nierozprzestrzeniania się ognia (NRO) wydany przez Instytut Techniki Budowlanej.

Eksperci Wood Core House opracowali uniwersalny system, który daje możliwość projektowania i budowy każdego rodzaju budynku. Firma w swoim portfolio posiada konstrukcje modułowe budynków do dwóch kondygnacji w zabudowie jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej. Tworzony jest także projekt konstrukcji modułowej budynków wielorodzinnych.

- Ważne było dla nas, aby opracowana technologia budowy domów była trwała, dostosowana do naszych warunków klimatycznych i uwarunkowań terenu. Bezpieczeństwo stawianej konstrukcji, które jest dla nas priorytetem, zwiększyliśmy dodatkowo (wobec dotychczas stosowanych rozwiązań), dzięki zastosowaniu drewna o większym przekroju i specjalnym łącznikom. A każdy wykorzystany przez nas element (śruby, kotwy, łączniki, drewno KVH) posiada certyfikat jakości - podkreśla Bańkowski.

- Dzięki odpowiedniej technologii drewno odporne jest na działanie negatywnych czynników. Budynek drewniany jest też bardziej ciepły i energooszczędny niż murowany. Wszystko dlatego, że 80 proc. przestrzeni w ścianach to wełna mineralna lub inny wybrany rodzaj ocieplenia, a grubość całej przegrody termicznej to minimum 30 cm. System otrzymał certyfikat NRO, dotyczący reakcji na ogień od zewnątrz i od wewnątrz. A dzięki innowacyjnemu procesowi produkcji ilość odpadów przypadających na dom o powierzchni 136 m2 to zaledwie 0,15 m3. Montaż konstrukcji drewnianej wymaga zużycia prawie 20 proc. mniej energii niż budowa obiektów z betonu i stali, a sam materiał pozyskiwany jest w sposób naturalny. Częściowo pochłania dwutlenek węgla z powietrza, ograniczając tym samym tzw. ślad węglowy budynku o kilkadziesiąt procent - mówi Radosław Bańkowski.