Jaworzno. Na wodny plac zabaw w mieście poczekamy do lipca. Planty w centrum to piękne miejsce na spacer

Wodny plac zabaw w Jaworznie ruszy dopiero w lipcu

Gdzie ochłodzić się w centrum Jaworzna? Wielu mieszkańców podpowie, że na wodnym placu zabaw. To naprawdę estetyczne i atrakcyjne miejsce do odpoczynku i spędzania wolnego czasu. W kolejnych miastach otwierają się takie place zabaw, bo znowu zaczęła dopisywać pogoda. Można więc tutaj poszaleć i schłodzić się. Niestety w Jaworznie wodny plac zabaw jeszcze nie został uruchomiony.

Wodny plac zabaw znajduje się w centrum Jaworzna na plantach. Obiekt jest monitorowany, więc w przypadku szkód tworzonych przez wandali (co miało miejsce już wcześniej) służby mogą szybko zareagować. Przechodząc się po jego terenie możemy zauważyć, że działają już strumienie. Jeden z elementów placu też już stoi, ale jest zabezpieczony. Mimo tego, że jeszcze wodny plac zabaw nie jest czynny, to spotkamy tutaj mnóstwo spacerowiczów. Również wieczorem, bo przy zachodzie słońca i zaraz po nim jest tutaj niezwykle klimatycznie. Obecnie trwają prace przygotowawcze do nowego sezonu. Nie możemy jednak liczyć na to, że zostanie otwarty w najbliższych dniach.