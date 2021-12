Jaworzno na zdjęciach sprzed lat. Tak wyglądało miasto w latach 80. i 90. XX wieku RED

Jaworzno na zdjęciach z lat 80. i 90. XX wieku. Możemy zobaczyć istniejące do dziś budynki, a także to jak zmieniała się moda czy pojazdy. Zapraszamy na podróż w przeszłość.

Jak zmieniło się Jaworzno przez lata? Możemy spojrzeć na archiwalne zdjęcia z lat 80. i 90., by zdobyć chociaż część odpowiedzi na to pytanie. W kadrach uwiecznionych w latach 80. i 90. XX wieku przez fotoreporterów Dziennika Zachodniego możemy zobaczyć znane ulice i budynki. To także spojrzenie na ludzi i modę. Zapraszamy na podróż w przeszłość.