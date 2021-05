Jaworzno. Przeprowadzą remont ulicy Grunwaldzkiej. Pierwszy etap ruszy już 17 maja. Remont potrwa do końca 2022 roku

W Jaworznie wkrótce ruszy remont związany z przebudową ulicy Grunwaldzkiej. Inwestycja potrwa do końca 2022 roku. Kierowcy będą musieli więc liczyć się z różnymi utrudnieniami, które przez ten czas zostaną wprowadzone. Wartość robót projektowych i budowlanych zgodnie z podpisaną umową to kwota w wysokości 4 mln 988 tys. 920,20 zł.

Pierwszy etap prac ma rozpocząć się już w poniedziałek, 17 maja. Pierwsze prace będą dotyczyły przebudowy ulicy Piekarskiej. Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni asfaltowej odcinka od ul. Działkowej do ul. Wiejskiej. W ramach inwestycji powstanie 10 nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie ul. Bogusławskiego oraz zatoka manewrowa dla autobusów.

Gdy już zakończą się te prace, wtedy wykonawca przystąpi do kolejnego etapu - przebudowy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ronda (skrzyżowanie z ul. 11 Listopada) do ul. Kolejowej.

W zakresie zadania jest m.in. budowa sieci podziemnych, przebudowa jezdni, chodników i wjazdów oraz zatok autobusowych, które - po modernizacji - będą zapewniały pasażerom komunikacji miejskiej większy komfort wsiadania i wysiadania z nowych przystanków autobusowych. Zmianie ulegnie także geometria skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z Kolejową. Jak podkreśla Urząd Miejski w Jaworzno, wykonawca robót jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu na tej ulicy oraz zapewnienia dojazdu mieszkańcom do posesji. To dobra wiadomość dla kierowców i mieszkańców.