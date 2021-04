Jaworzno rozdaje darmowe maseczki swoim mieszkańcom. Otrzymać je można w filiach Biblioteki Miejskiej

Darmowe maseczki dla mieszkańców Jaworzna

Jaworzno to kolejne miasto, które rozdaje dla swoich mieszkańców maseczki ochronne zupełnie za darmo. Do miasta trafiła spora dostawa masek. Miasto ma do oddania aż 89,5 tysiąca bezpłatnych maseczek. Te trafiły do Jaworzna z magazynów wojewódzkich sprzętu obrony cywilnej w Katowicach i Tychach.

Obecnie musimy nosić maseczki ochronne w większości miejsc, w których przebywamy - na zewnątrz, w komunikacji miejskiej czy sklepach i punktach usługowych, które są uruchomione. Od poniedziałku, 26 kwietnia, mieszkańcy Jaworzna mogą otrzymać po 3 maseczki dla siebie oraz o 3 maseczki na każdego deklarowanego członka najbliższej rodziny (małżonek, dzieci).

Darmowe maseczki odbierzemy w 14 miejscach. Są dostępne do wyczerpania zapasów.

Lista punktów z darmowymi maseczkami ochronnymi w Jaworznie: